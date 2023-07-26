Роспотребнадзор проверит воздух после появления дыма в Хабаровске 26 июля Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

26 июля около полудня жители Хабаровска заметили дым в воздухе. Смог появился во всех районах краевой столицы. Позже сообщения о задымлении начали поступать из южных районов Хабаровского края. Также жители сообщают о стойком запахе гари. Ситуацию взяло на контроль краевое управление Роспотребнадзора.

- Введен лабораторный контроль состояния атмосферного воздуха. Исследования проводятся на содержание взвешенных веществ, окисида углерода, окислов азота, диоксида серы, - рассказали в Роспотребнадзоре по Хабаровскому краю.

Результаты исследований ведомство позже опубликует на сайте и на официальных страничках в соцсетях. Они помогут прояснить причины появления дыма в Хабаровске 26 июля.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.