Взрослый в морге, дети в больнице: в Вяземском столкнулись фура и иномарка

Авария с одним погибшим и тремя пострадавшими произошла в Хабаровском крае Фото: прокуратура Хабаровского края

На трассе в Хабаровском крае случилось жесткое ДТП. На 119 километре трассы А-370 «Уссури», недалеко от Вяземского 26 июля примерно в 14:20 столкнулись грузовик и иномарка. Авария была достаточно жесткой, в ней есть как погибшие, так и пострадавшие.

- Водитель автомобиля Toyota Spade допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В итоге пассажир легковушки погиб на месте, а трое пассажиров, среди которых, в том числе, и дети 11 и 15 лет, попали в больницу с разными травмами. Водители отделались легким испугом.

Сейчас движение по трассе частично ограничено. На месте работают полицейские, они выясняют подробности случившегося и обеспечивают реверсивное движение. Работу правоохранителей контролирует прокурор Вяземского района. Он следит и за проверкой по факту аварии.

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