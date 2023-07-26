Больше двух тысяч семей оформили «Дальневосточную ипотеку» в Хабаровском крае Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Хабаровского края продолжают покупать квартиры в ипотеку. В регионе самой популярной среди других программ долгие годы остается «Дальневосточная ипотека». В этом году заявки на нее подали больше 9 100 семей. Кредит под два процента в год оформили свыше 2 100 семей на 10, 5 миллиарда рублей.

– В первом квартале этого года темпы ипотечного кредитования немного снизились, но во втором интерес хабаровчан к программе снова вырос. В итоге почти за семь месяцев подано на 26 процентов больше заявок и заключено на 25 процентов больше договоров чем в аналогичном периоде прошлого года. Это говорит о том, что программа популярна, нужна и эффективно работает на улучшение жилищных условий для жителей Дальнего Востока. Поэтому очень хорошо и важно, что в прошлом году ее, по поручению Владимира Путина, распространили на медиков и педагогов и продлили до 2030 года, – сказал замминистра экономического развития края Дмитрий Пугачев.

Только за четыре месяца этого года от врачей и учителей поступило порядка 600 заявок, из которых оформили 200 на 868 миллионов рублей.

Всего с начала программы поступило 37, 6 тысячи заявок на ипотеку, заключили, 10, 1 тысячи договоров на 44, 4 миллиарда рублей. В среднем, хабаровчане покупали квартиры за 4, 4 миллиона рублей.

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