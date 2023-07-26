Три подруги за две недели украли технику на 700 тысяч рублей в Магадане Фото: Олег ЗОЛОТО

На Колыме полиция задержала троих девушек, которые обворовали магазин с бытовой техникой. За две недели магаданки обогатились на 730 тысяч рублей. Директор торговой точки заметил пропажу и обратился в органы.

Выяснилось, что девушки 20, 26 и 27 лет заранее сговорились и с 22 июня по 5 июля заглядывали в магазин под видом покупательниц и уносили оттуда колонки, наушники и другие товары, а потом продавали их подешевле.

- Следователем ОМВД России по городу Магадану заведено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Кража». Максимальная санкция - лишение свободы на срок до шести лет, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Оказалось, что у самой юной подруги уже есть судимость за спиной. Чтобы она больше не совершала преступлений, ее арестовали. Остальные находятся под подпиской о невыезде.

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