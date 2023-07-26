Не вышло: амурчанин заплатил за права, а посредник поделил деньги с товарищем

Купить права пытался житель Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Амурска очень хотел водить машину. Правда, учиться несколько месяцев, решать билеты и запоминать правила и уже тем более сдавать экзамен у него желания не было. Он решил упростить процедуру и купить права.

В феврале прошлого года он нашел посредника, через него передал 60 тысяч инспектору. Правда, тот оказался нечестным и часть суммы забрал себе, вероятно, за «работу», а остальные отдал второму посреднику. Как оказалось, это был своеобразный план «помощников» - действительно передавать деньги они никому не собирались.

В итоге неудавшийся 36-летний водитель все равно ответит по закону. Против него завели уголовное дело за покушение на взятку. Сейчас следователи закончили над ним работать. Они собрали достаточно доказательств и передали дело в суд.

Сам мужчина вину признал.

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