Не видно берега: Хабаровск сильно заволокло дымом

Из-за дыма не видно левого берега в Хабаровске Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Днем 26 июля краевую столицу затянуло дымом. Смог настолько сильный, что из-за него не видно левого берега. Жители города сняли на фото и видео пейзаж, который открывается с амурского моста, который ведет в ЕАО.

- Так много дыма, что левый берег не видно, - говорят хабаровчане.

В МЧС уточнили, что это не дым от пожаров, а дымка от испарения. К слову, у соседей в ЕАО та же история.

В Роспотребнадзоре, меж тем, рассказали, что делать в таких случаях, чтобы сохранить здоровье. Специалисты советуют следить за обстановкой и как можно меньше находится на улице. Дома следует плотно закрыть окна и двери, за его пределами носить маски и респираторы. В закрытом помещении лучше меньше двигаться, а в образовательных учреждениях прекратить занятия спортом. Также следует использовать приборы для фильтрации воздуха, периодически очищая их.

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