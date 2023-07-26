Два десятка смартфонов забросили в свертке в колонию в ЕАО
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сотрудники исправительной колонии №10 в Еврейской автономной области пресекли попытку доставки на территорию учреждения мобильных телефонов. Это запрещенные предметы, которых у осужденных быть не должно.
- В ходе отработки оперативной информации сотрудниками оперативного отдела и отдела безопасности учреждения на участке внешней запретной зоны был задержан мужчина, который пытался перебросить сверток через основное ограждение. При досмотре свертка внутри были обнаружены и изъяты 21 сотовый телефон, восемь зарядных устройств и гарнитура, - рассказали в УФСИН ЕАО.
Мужчину тут же поймали, против него составили протокол. Да, передача или даже попытка на территорию исправительного учреждения запрещенных веществ – это нарушение закона. Теперь горе-товарищу грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей, а смартфоны могут конфисковать.
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