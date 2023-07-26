Больше 60 нарушителей правил пожарной безопасности наказали в Хабаровском крае
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Хабаровском крае продолжают гореть леса. По последним данным, в регионе горит 286 тысяч гектаров, зафиксировано 115 термоточек. Угрозы городам и селам нет. Ситуацию контролирует прокуратура.
- В ходе подготовки и прохождения пожароопасного периода городскими и районными прокурорами выявлено свыше 450 нарушений закона, внесено 350 актов реагирования. На основании постановлений прокуроров к административной ответственности привлечено 62 виновных лица, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Зампред правительства по природным ресурсам Дарий Тюрин получил представление от надзорного органа за плохую организацию работы по тушению пожаров в Охотском и Аяно-Майском районах. А глава КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны лесов» получил представления от нескольких прокуроров. Главы Ванинского, Верхнебуреиснкого, Солнечного, Охотского, Аяно-Майского ведомств оказались недовольны тем, что пожары начали тушить невовремя, из-за чего огонь только распространился.
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