Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области 27 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пожарно-спасательном центре Магаданской области объявили экстренное предупреждение на 27 июля. В этот день могут возникнуть ЧС в Хасынском, Ягоднинском, Тенькинском, Сусуманском, Среднеканском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах. В области пройдет сильный дождь, и из-за него есть риск обрыва ЛЭП, коммунальных аварий, затруднений в работе пассажирского транспорта – наземного, водного и воздушного, обрушения рекламных щитов, кровель и веток с деревьев, размыва дорог, затопления участков и населенных пунктов и других происшествий.

- Днем 27 июля местами в Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском, Среднеканском, Омсукчанском, континентальной части Северо-Эвенского муниципальных округах ожидается сильный дождь, - сообщили в ПСЦ Магаданской области.

Жителей просят быть внимательней на дорогах, не выезжать далеко от дома, а также следить за детьми и не выходить к берегу Охотского моря. За обстановкой можно следить в СМИ и официальных источниках, а в случае чего звонить на 112.

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