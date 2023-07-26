Украл и тут же потерял: хабаровчанина задержали за квартирную кражу

Новый знакомый обокрал мужчину в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевой столице полиция поймала 45-летнего мужчину, который ограбил нового товарища. С ним он познакомился около магазина в Железнодорожном районе города, тот пригласил его в гости. С собой мужчины прихватили спиртное.

- После застолья хозяин квартиры уснул. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник прошел в одну из комнат, а затем похитил норковую шубу и мобильный телефон. Ущерб потерпевшая сторона оценила в сумму порядка 70 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Оказалось, что воришка уже два раза привлекался за кражи. Украденный мобильник он успел потерять, а шубу продал через интернет.

Против него завели третьего уголовное дело. Ему грозит колония до пяти лет. Сейчас он находится под стражей, чтобы не успел еще ничего украсть.

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