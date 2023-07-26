Руководство спецучреждения в ЕАО наказали за драку детей

Директор заплатил штраф за нарушения
Фото: Даниил ОПАРИН
Драка подростков в спецучреждении закрытого типа в ЕАО обернулась серьезными последствиями для администрации. ЧП произошло в организации, которая находится в поселке Известковый. Один ребенок сильно избил товарища, у того – травмы.
- Установлено, что в нарушение порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, руководитель Известковского СУВУ не принял меры к расследованию несчастного случая с несовершеннолетним, получившим травмы, регистрации несчастного случая, а также к информированию родителей об этом, - рассказали в прокуратуре ЕАО.
В итоге надзорный орган завел административное дело против директора учреждения по статье «Нарушение правил на образование». Его направили в суд для рассмотрения. Там приняли решение, что глава должен заплатить штраф в 15 тысяч рублей, а нарушения в учреждения исправили.
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