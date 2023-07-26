Мужчину оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики в ЕАО Фото: Даниил ОПАРИН

В Еврейской автономной области приговор суда выслушал 38-летний житель села Полевое. Оказалось, что мужчина опубликовал на своей страничке в соцсетях картинку, на которой была изображена символика запрещенной в России организации. Распространять такие данные закон не разрешает.

Публикацию заметили подписчики и сообщили в органы. На мужчину составили протокол. Прокуратура организовала проверку.

- По результатам проверки прокурором Октябрьского района в отношении правонарушителя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое с материалами проверки направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Приговор мужчине вынесли 18 июля. Суд признал его виновным и оштрафовал на тысячу рублей. Постановление суда не вступило в законную силу, так что его еще можно обжаловать. А саму картинку сельчанин со своей странички удалил.

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