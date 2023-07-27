Что произошло в Хабаровском крае к утру 27 июля: главные новости

В Хабаровском крае принято решение в рамках закона о бродячих собаках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России прияли новый закон о бродячих животных, который дает право каждому региону самостоятельно решать, как поступать с бездомными собаками. Для Хабаровского края проблема нападения уличных свор на людей стоит особенно остро. Поэтому власти региона уже решили, как будут поступать с бродячими животными.

Напавшего на инспектора охотнадзора тигра отловили. Оказалось, что хищник находится в плачевном состоянии и нуждается в лечении. У него на верхней челюсти нет одного клыка, а остальные обломаны. Животное истощено, поэтому его направили на реабилитацию.

В селе Хабаровского края поселился тигренок. Он живет около одного из домов еще с зимы, питается собачьей едой. Пока хищник был маленьким, он играл с местными животными. Но теперь он подрос и окреп. Забавы стали опаснее: тигренок уже приноровился охотиться на котов. А жители села теперь не знают, что делать.

В Хабаровском крае ищут двух подростков, пропавших три дня назад в разных населенных пунктах. Волонтеры прочесывают округи, распространяют ориентировки, но пока это не дало результатов.

В среду небо над Хабаровском заволокло густым дымом. В городе упала видимость, а левый берег Амура и вовсе скрылся за серой пеленой. Специалисты рассказали, что стало причиной задымления, а Роспотребнадзор приступил к исследованию воздуха.

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