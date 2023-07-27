Сильные дожди обрушились на Магаданскую область Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 июля в Магаданской области было объявлено экстренное предупреждение из-за надвигающегося циклона. Вскоре после этого на регион обрушился ливень. Дороги буквально сразу превратились в реки с дождевой водой, из-за чего было принято решение закрыть проезд по опасным участкам на трассах.

- 26 июля с 21:00 на дороге Палатка - Кулу - Нексикан закрыт проезд со 151 по 157 километр для всех видов транспорта. Ограничение будет действовать до 12:00 28 июля, - рассказали в минтрансе Магаданской области.

Запрет на движение могут снять раньше, если ситуация на дороге стабилизируется. Об этом жителей региона уведомят дополнительно.

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