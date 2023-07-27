Опережая графики: Хабаровский край в лидерах по реализации проекта «БКД»

В Хабаровском крае досрочно закончат ремонт дорог в 2023 году Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

В Хабаровском крае прошло совещание по вопросу реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» («БКД»). Участники встречи поделились результатами, которых уже удалось достичь, а также наметили план работы на ближайшее время.

Первым с докладом выступил глава Хабаровского района Александр Яц. Он рассказал, что на территории муниципалитета уже отремонтировано 19 дорог протяженностью 9,04 километра. На пяти объектах работы подходят к концу. В течение 3-4 дней начнется ремонт еще трех участков.

- Нет рисков не исполнить обязательства по контрактам в установленные сроки. Кроме того, уже подготовлены необходимые документы для контрактации объектов 2025 года, - сказал Александр Яц.

С отчетом выступил мэр Хабаровска, сообщив, что в краевой столице 22 объекта уже сданы. Работы продолжаются на 20 участках, 18 из которых готовы больше чем на 80 процентов. Самый масштабный из проектов, ремонт улицы Тихоокеанской, реализуется с опережением графика.

В Комсомольске уже отремонтировано 26 объектов протяженностью 18,3 километра, еще на 15 участках ведутся работы.

Хабаровский край перевыполнил средний по стране промежуточный показатель работ по нацпроекту «БКД». Из запланированного объема готово уже 42,6 процента, а средний показатель готовности по регионам составляет 35 процентов.

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