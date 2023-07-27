Ударом отбросило на несколько метров: иномарка насмерть сбила пешехода в Комсомольске

Мужчина погиб под колесами Toyota в Комсомольске-на-Амуре Фото: ОГИБДД по Комсомольску-на-Амуре

Поздним вечером 26 июля в Городе юности иномарка насмерть сбила человека. Мужчина погиб на месте, не дождавшись скорой.

Авария произошла в 22:25 на перекрестке Кирова - Ленина. В это время светофоры уже перешли в ночной режим с мигающим желтым светом. 46-летний водитель «Тойоты» ехал в сторону улицы Красногвардейской на высокой скорости, поэтому поздно заметил человека, вышедшего на переход.

Иномарка налетела на мужчину, ударом отбросив его на несколько метров. Столкновение было настолько сильным, что лобовое стекло разбилось, а капот машины смялся. Человек погиб моментально.

- На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

Пока в ГИБДД не раскрывают детали случившегося. В соцсетях пользователи пишут, что за рулем «Тойоты» находилась женщина, но пока подтвердить эту информацию не получилось.

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