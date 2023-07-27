Проверь себя! Хабаровчанам проведут бесплатное тестирование на гепатит и ВИЧ

Анонимное тестирование на гепатит проведут жителям Хабаровска Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края

28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом. В связи с этим на хабаровской набережной оборудуют пункт для анонимного экспресс-тестирования. Каждый желающий сможет пройти диагностику в рамках акции, которую организует центр «Анти-СПИД». Сама процедура занимает несколько минут и полностью безболезненна.

- Острую форму гепатита достаточно просто диагностировать по наличию желтухи, диареи, боли в мышцах, суставах и другим признакам. А вот хроническая форма часто протекает бессимптомно. Инфицированные люди годами могут не подозревать о болезни. Часто они узнают о собственном статусе носителя гепатита, сдавая анализы перед плановой операцией, при подготовке к родам. За время бездействия болезнь может вызвать осложнения в виде рака и цирроза печени. Поэтому важно обнаружить патологию вовремя, наблюдаться и лечиться, - объяснила врач-инфекционист Анна Иволгина.

В Хабаровском крае за полгода зарегистрировано 280 случаев вирусных гепатитов С и В. Это больше, чем за аналогичный период 2022 года. Динамика является следствием отмены карантина после пандемии.

Анонимное экспресс-тестирование на вирусный гепатит С и ВИЧ-инфекцию можно будет пройти 28 июля в районе речного вокзала с 17 до 20 часов. Документы при себе не нужны. Дополнительные вопросы можно задать по номеру горячей линии: 8 (4212) 47-03-35.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.