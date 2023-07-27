Родные не находят себе места: 14-летний подросток пропал в Хабаровске

Волонтеры Хабаровска просят о помощи в поисках 14-летнего Алексея Фото: ДПСО «Лига Спас»

26 июля в Хабаровске пропал 14-летний Алексей. Последний раз подростка видели в районе улицы Фрунзе. На нем была розовая футболка и черные шорты с желтыми полосками. Волонтеры ДПСО «Лига Спас» распространяют фото парня в надежде, что кто-то из местных жителей видел его или знает, где он находится.

- Среди особых примет Алексея - высокий рост, около 170 сантиметров, и карте глаза, - уточнили поисковики.

Родные и близкие парня очень переживают и ждут юношу домой. Всех, кто владеет информацией об Алексее, просят сообщить ее по номерам волонтеров: +7 914-190-12-17 или +7 914-167-37-77.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.