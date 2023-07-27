Девочку оставили без помощи: прокуратура восстановила права ребенка с диабетом в Хабаровском крае

Прокуратура помогла ребенку-инвалиду в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Вяземского района пришла на личный прием к заместителю генпрокурора Дмитрию Демешину с просьбой помочь их семье. Женщина воспитывает девочку с инвалидностью, которая нуждается в жизненно необходимых медицинских изделиях. Семья не раз обращалась в учреждения здравоохранения, чтобы получить положенные ребенку изделия, но каждый раз получала отказ.

- Девочка страдает сахарным диабетом. Она нуждается в расходных материалах к инсулиновой помпе и средствах диагностики. Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать региональный минздрав предоставить несовершеннолетней жизненно необходимые медицинские изделия, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд рассмотрел обращение и стал на сторону заявителя. В настоящее время ребенок обеспечен необходимыми медизделиями.

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