Кто круче? Лучшие дома и дворы выберут в Хабаровске

В Хабаровске проходит конкурс «Лучший двор, лучший подъезд»
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске определят, какие дома и дворы удостоятся звания лучших в 2023 году. В городе проходит смотр-конкурс, по итогам которого выберут победителей в семи номинациях:
- «Лучший многоквартирный дом - дом образцового содержания»;
- «Многоквартирный дом высокой гражданской ответственности»;
- «Лучший двор, благоустроенный жителями дома до 80 квартир»;
- «Лучший двор, благоустроенный жителями дома более 80 квартир»;
- «Лучшая цветочная клумба во дворе»;
- «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома»;
- «Лучший двор ТСЖ и ЖСК;
- «Лучший подъезд, отремонтированный силами собственников и арендаторов помещений дома».
Первый этап проходит с 1 июля по 14 августа. В этот период определят претендентов на победу в районах Хабаровска. А с 1 по 10 августа жители смогут проголосовать за понравившихся конкурсантов на сайте мэрии. Между участниками, занявшими первые, вторые и третьи места, распределят призовой фонд в размере 480 тысяч рублей.
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