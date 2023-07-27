Чем проще - тем лучше: развиваться бизнесу помогают в Хабаровском крае

Новые возможности для инвесторов появились в Хабаровском крае Фото: минэкономразвития Хабаровского края

В Хабаровском крае внедряют региональный инвестиционный стандарт, который должен облегчить работу бизнеса. Уже принято несколько решений, которые позволили сократить сроки некоторых процедур для предпринимателей в 2-3 раза. Но работа на этом не заканчивается.

- В крае запущено реформирование инвестиционных процессов через проект «Новый инвестиционный цикл». Мы реализуем его с 2022 года, применяя все новшества, которые внедрялись или начинают внедряться в России. Одно из них - регинвестстандарт. Мы начали с изменения подходов, требований, введения новых технологий. Ввели пять основных элементов стандарта, упростив для бизнеса ряд процедур. Результаты этой работы наглядно видны в рейтинге субъектов РФ по инвестклимату: край улучшил позиции и вошел в 14-ю группу, - рассказала первый зампред правительства Хабаровского края Мария Авилова.

Чтобы внедрение инвестстандарта было эффективным, важно оперативно получать обратную связь от инвесторов. Для этого в 2023 году край вошел в число пилотных регионов, где будет реализован проект «ЦУР-бизнес». Благодаря этой системе ускорятся сроки рассмотрения запросов инвесторов, а решение сложных вопросов будут выноситься на повестку регионального инвестиционного комитета.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.