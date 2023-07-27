Около четырех тысяч звонков в день: как работает служба «112» в Хабаровском крае

В Хабаровском крае почти 700 тысяч звонков за полгода поступило на номер «112» Фото: комитет по гражданской защите Хабаровского края

В первом полугодии в Хабаровском крае на единый номер вызова экстренных служб «112» поступило больше 690 тысяч звонков. В среднем операторы принимали около четырех тысяч вызовов в день.

- За шесть месяцев большая часть вызовов приходилась на службу скорой помощи - почти 65 процентов. Но продолжают поступать звонки «не по адресу», не связанные с угрозой для жизни, здоровья людей. Фиксировались и случаи детской шалости. Это осложняет работу операторов, - рассказали в комитете по гражданской защите правительства Хабаровского края.

В регионе хотят упростить алгоритмы взаимодействия между экстренными службами. Это нужно, чтобы сократить время реагирования на ЧП. Для этого операторы повышают квалификацию, проходя обучение на базе краевого учебно-методического центра. Также продолжается модернизация оборудования и программ, которые используются в работе службы «112».

Сейчас в Хабаровском крае тестируют и дорабатывают приложение для смартфонов «Экстренный вызов 112». С его помощью можно будет не только совершать звонки, но и передавать аудио-, фото- и видеофайлы с места ЧП, короткие сообщения. Написать в службу спасения можно и без приложения. Для этого нужно отправить СМС на номер «112».

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