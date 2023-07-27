«Все, что убрали - восстановим»: в Индустриальном районе Хабаровска вырубают деревья

Фото тематическое Фото: Иван МАКЕЕВ

В редакцию «КП» - Хабаровск» обратились жители улицы Ворошилова. Сейчас в районе домов №17, 23 и 29 идут работы по благоустройству сквера (голосование проходило в прошлом году, и объект тогда стал вторым). Все бы ничего, но местные жители удивились, когда деревья рядом с их домами начали срубать.

- Дома расположены у дороги, сами понимаете, шум, пыль. А теперь без деревьев станет хуже, - сообщили «КП» - Хабаровск» местные жители.

Ответа на вопрос - чем же помешали деревья застройщику - люди не смогли найти самостоятельно. Потому обратились в редакцию, ведь переживают не только за благоустройство города, но и личный комфорт.

- В 2022 году проходило голосование, в котором за реконструкцию сквера на улице Ворошилова проголосовало 5923 человека. Сейчас идут работы. «Горзеленстрой» совместно с управлением по охране окружающей среды выезжали на место, где провели обследование зеленых насаждений. Специалисты определили деревья, которые могут представлять опасность для людей, и сейчас их убирают. Но уже на эту осень и следующую весну мы запланировали посадку новых деревьев взамен вырубленных. В любом случае все, что убрали, мы восстановим. Пока виды, которые будут посажены, определяют специалисты ландшафтного дизайна «Горзеленстроя». Мы заранее приглашаем местных жителей принять участие в посадках. Они будут проходить после открытия сквера, предварительно откроем его 1 сентября, а после, числу к 5-6, начнем садить деревья. Даты будут уточняться с учетом погодных условий, - рассказал «КП» - Хабаровск» заместитель председателя комитета администрации Хабаровска по управлению Индустриальным районом по ЖКХ Андрей Слесаренко.

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