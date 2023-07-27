Депутаты Хабаровской городской думы поддержали передачу спортивного оборудования и научной литературы в муниципальную собственность

Решение о передаче имущества депутаты поддержали единогласно Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

На очередном заседании Хабаровской городской думы депутаты поддержали проекты о передаче в пользование пластиковых контейнеров для твердых бытовых отходов. Контейнеры были приобретены на средства из бюджета Хабаровского края в целях эффективного обращения с отходами производства и потребления, а также с целью снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха. После рассмотрения заявлений 16 контейнеров были переданы в пользование пяти товариществ собственников жилья на территории Хабаровска, а еще 15 контейнеров для твердых бытовых отходов получит Тихоокеанский государственный университет.

Кроме того, по результатам обращений министерства имущества Хабаровского края было предложено принять в муниципальную собственность городского округа «Город Хабаровск» государственное имущество. Речь идет о спортивном оборудовании, которое будет внедрено в создание спортивной площадки на территории школы №52. Также были рассмотрены проекты о получении краевым волонтерским центром «Добро. Центр» наружной вывески и о передаче 112 экземпляров «Православной энциклопедии», которые будут распределены по библиотекам Хабаровска. Все проекты были поддержаны депутатами думы единогласно.

Председатель городской думы Андрей Белоглазов отметил эффективность взаимодействия краевых органов власти с городскими.

- Передача спортивного оборудования и научной литературы в нашу муниципальную собственность на безвозмездной основе - приятная новость для Хабаровска. Хорошую работу показал комитет по социальным вопросам, члены которого самостоятельно совершали выезды, чтобы лично оценить качество имущества. Мы наблюдаем пример хороших рабочих отношений между администрацией города Хабаровска и Хабаровской городской думой, и нам необходимо продолжать в том же духе, - заявил Андрей Белоглазов.