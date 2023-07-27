День Военно-морского флота отпразднуют в Хабаровске Фото: Аносов Геннадий

28 июля в Хабаровске отпразднуют День Военно-морского флота. Мероприятия пройдут в парке Дома офицеров флота на Ильича, 1. Начало праздника - в 17:00.

- Для хабаровчан выступления подготовили танцевальный клуб «Реверанс», военный оркестр, коллектив «Вперед, Россия». Более 100 ребят в тельняшках исполнят танец «Яблочко», - рассказали в администрации Хабаровска.

В парке будет работать выставка ретроавтомобилей. Для гостей праздника проведут мастер-классы и викторины. Победители получат приятные подарки. А в конце мероприятия состоится пенная дискотека «По волнам». Организаторы приглашают присоединиться к веселью всех желающих.

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