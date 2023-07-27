В соревнованиях «Клевая Колыма» в Магадане примут участие 50 рыбаков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магаданской области уже закончился прием заявок в фестивале «Клевая Колыма». Понадобилось 2,5 дня, чтобы все места разобрали. Всего в соревнованиях примут участие 50 рыбаков.

По словам организаторов, желающих поймать рыбу гораздо больше. Только причина в том, что летний фестиваль проходит впервые, поэтому было решено не рисковать комфортом участников и провести «пробные» соревнования с небольшим количеством человек. Потом их планируют увеличить до 150-200 человек.

Ловить рыбу участники будут на берегу реки Ола. Все продлится два часа. Не исключено, что в следующие разы время увеличится до трех часов, а все мероприятие будет идти весь день с учетом культурной программы.

- В соревнованиях можно участвовать целыми семьями, ведь для многих колымчан рыбалка - форма семейного досуга. По условиям соревнований семейные пары могли зарегистрироваться как один участник с возможностью участия в первом туре мужа, во втором - жены и наоборот, - рассказали в департаменте рыбного хозяйства.

Впервые фестиваль прошел три года назад по инициативе рыбаков. В прошлом году летом его не проводили из-за плохой погоды.

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