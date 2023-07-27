Движение на дороге Палатка–Кулу–Нексикан ограничили в Магаданской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Колыму обрушился мощный ливень. В связи с этим 26 июля по всей области объявили экстренное предупреждение. Дороги превратились в реки, на некоторых ездить просто невозможно, а где-то и вовсе запрещено. Из-за сильных потоков воды размыло дорогу Палатка - Кулу - Нексикан. Об этом сообщило министерство транспорта Магаданской области.

- В связи с этим до 12:00 28 июля 2023 года введено ограничение движения транспортных средств на участке со 151 по 157 километр, - рассказали в ГИБДД Магаданской области.

Также полностью ограничили езду на 158 километре дороги - этот участок размыло полностью.

Водителей просят принять информацию к сведению и быть предельно внимательными на дорогах, а также соблюдать требования временных дорожных знаков. В случае необходимости нужно выбирать объезд.

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