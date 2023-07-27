На вопросы жителей Хабаровского края о газификации ответили в прямом эфире Фото: ЦУР Хабаровского края

В Хабаровском крае прошел прямой эфир с первым заместителем гендиректора АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Алексеем Чайко. Он ответил на вопросы жителей о газификации. Провести трансляцию помогли специалисты ЦУР. Основными темами стали безопасное обращение с газовыми приборами и обслуживание газоснабжения. Эфир прошел в социальных сетях правительства.

С февраля жители региона задали больше 100 вопросов по этой теме. Например, им интересно, почему стоимость обслуживания плиты зависит от ее модели. Оказалось, что чем дороже плита, тем выше и цена услуги.

- Действительно, на цену работ влияет набор газоиспользующего оборудования. Он состоит из плиты, у которой может быть несколько конфорок, иметь или не иметь духовой шкаф. Также от набора систем безопасности - системы загазованности, а еще от наличия или отсутствия прибора учета газа. То есть чем оборудования больше, чем оно сложнее, тем выше и стоимость его обслуживания, - пояснил Алексей Владимирович.

Также он рассказал, что в крае разработали программу для школьников начальных классов «Агенты домашней безопасности». Детям рассказывают о природном газе, о том, как правильно пользоваться оборудованием и куда звонить, если в квартире пахнет газом. Новые знания получили больше девяти тысяч ребят.

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