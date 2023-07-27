Установить светофоры на аварийном перекрестке поручил мэр Хабаровска

В Хабаровске идет ремонт улицы Тихоокеанской. Ее реконструируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Во время работ специалисты используют износостойкий материал, их контролирует управление дорог. Выемки асфальта они берут на проверку каждую неделю.

Ремонт по договору должен закончиться в ноябре, но было решено управиться уже до конца сентября, чтобы не мешать хабаровчанам.

- Работы идут с опережением графика. К концу сентября вдоль Тихоокеанской останется привести в порядок газоны и тротуары. Большое внимание при реконструкции улицы мы уделили пешеходным связям. Тротуар делается как с левой, так и с правой стороны. Благодаря этому жителям будет удобно передвигаться вдоль дороги, - рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Сейчас строители работают в районе Тихоокеанской и Стрельникова. Здесь мэр поручил оборудовать светофор. Это место, где часто происходят аварии, поэтому обратить на него нужно пристальное внимание.

Благодаря программе получилось привести в порядок крупные трассы города. В следующем году работы пройдут на Аэродромной и Индустриальной, контракты уже подписаны.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.