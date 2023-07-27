Ливни накроют Хабаровский край 28 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Хабаровского края сделали прогноз на предстоящие дни. Так, с 28 по 30 июля в некоторых районах региона прогнозируется неустойчивая погода. Там кратковременные дожди будет чередоваться с сильными ливнями. Речь идет о юге и центре региона - Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, Бикинском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Верхнебуреинском районах.

В пятницу, 28 июля, опасных метеоявлений не ожидается. В Хабаровске пройдет кратковременный дождь, ночью температура будет держаться на уровне 22-24 градусов, днем поднимется до 28-30. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду.

На юге тоже пройдут кратковременные дожди, местами ливни. Ночью столбик термометра покажет 18-23 градуса, днем 24-29. Ветер подует с юго-запада с силой 7-12 метров в секунду.

Кратковременные дожди и ливни обрушатся и на центр региона. Ночью воздух прогреется до 14-21 градуса, днем - до 22-30. Ветер южный и юго-западный, 4-12 метров в секунду.

На севере ожидаются кратковременные дожди. Осадков не будет только в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах. Температура ночью - 10-18 градусов тепла, днем - 17-31. Ветер южный и юго-восточный, 2-11 метров в секунду.

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