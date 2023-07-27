Предъявить исполнительные документы приставам онлайн могут жители Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Хабаровского края и представители региональных компаний могут предъявить исполнительные документы приставам через суд в электронном виде. Для этого при вынесении судебного решения нужно предоставить соответствующее заявление. А судья уже сам отправит документ, куда нужно, через специальную электронную систему.

- После поступления исполнительного документа в службу судебных приставов в электронном виде его регистрация и передача судебному приставу-исполнителю для решения вопроса о возбуждении исполнительного производства осуществляется автоматически, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

Этот способ значительно экономит время на подготовку документов и расходы на доставку почтой. Также жители региона и сами могут получать постановления в электронном виде. Для этого нужно быть зарегистрированным на «Госуслугах».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.