Предъявить исполнительные документы приставам онлайн могут жители Хабаровского края
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители Хабаровского края и представители региональных компаний могут предъявить исполнительные документы приставам через суд в электронном виде. Для этого при вынесении судебного решения нужно предоставить соответствующее заявление. А судья уже сам отправит документ, куда нужно, через специальную электронную систему.
- После поступления исполнительного документа в службу судебных приставов в электронном виде его регистрация и передача судебному приставу-исполнителю для решения вопроса о возбуждении исполнительного производства осуществляется автоматически, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.
Этот способ значительно экономит время на подготовку документов и расходы на доставку почтой. Также жители региона и сами могут получать постановления в электронном виде. Для этого нужно быть зарегистрированным на «Госуслугах».
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