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НовостиОбщество27 июля 2023 6:36

Предъявить исполнительные документы приставам онлайн могут жители Хабаровского края

Это значительно экономит время
Василина ИКОННИКОВА
Предъявить исполнительные документы приставам онлайн могут жители Хабаровского края

Предъявить исполнительные документы приставам онлайн могут жители Хабаровского края

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Хабаровского края и представители региональных компаний могут предъявить исполнительные документы приставам через суд в электронном виде. Для этого при вынесении судебного решения нужно предоставить соответствующее заявление. А судья уже сам отправит документ, куда нужно, через специальную электронную систему.

- После поступления исполнительного документа в службу судебных приставов в электронном виде его регистрация и передача судебному приставу-исполнителю для решения вопроса о возбуждении исполнительного производства осуществляется автоматически, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

Этот способ значительно экономит время на подготовку документов и расходы на доставку почтой. Также жители региона и сами могут получать постановления в электронном виде. Для этого нужно быть зарегистрированным на «Госуслугах».

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