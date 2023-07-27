СКР проводит проверку после падения пятилетнего ребенка с седьмого этажа в Хабаровске

Ребенок по дивану забрался на подоконник и оперся на москитную сетку Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна кухни на седьмом этаже 26 июля. Напомним, что за малышкой недоглядела мама. По данному факту проводится проверка.

Девочка выпала из окна дома на улице Фоломеева около 19:00. Малышка была на кухне с мамой. Пока женщина отвлеклась на звонок, ребенок по дивану забрался на подоконник и оперся на москитную сетку.

Сетка не выдержала и упала вниз вместе с малышкой. Девочка выжила, но получила серьезные травмы. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Прокуратура уже выясняет обстоятельства случившегося, свою проверку проводит следком.

- В ходе проверки выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Известно, что мама девочка состояла на учете за неисполнение родительских обязанностей. Обстоятельства неизвестны. В семье есть шестилетний мальчик, в момент ЧП он спал. Где отец малышки - не сообщается.

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Тяжелые травмы, но она жива: пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа в Хабаровске

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