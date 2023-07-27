Дополнительные авиарейсы в Нелькан из Хабаровска запускают 10 августа Фото: ХабАвиа

Жители Хабаровского края смогут дополнительно улететь в Нелькан. Еще один рейс, который состоится 10 августа, открыли «Хабаровские авиалинии». Полеты организуют по просьбе администрации Аяно-Майского района, так как спрос на это направление очень большой. Пассажиры отправятся на самолете Ан-24.

Вылет из Хабаровска состоится в 10:35, в Нелькане самолет приземлится в 13:15. Обратно пассажиры смогут отправиться в 14 часов, через полтора часа случится посадка в Николаевске-на-Амуре. Оттуда в 16:10 самолет снова вылетает уже в краевой центр, куда приземляется в 18:00.

Продажа билетов уже началась. Их можно купить в кассах и на сайте авиакомпании. Стоимость билетов с 50%-ной скидкой для молодежи и пенсионеров составляет 6060 рублей (без учета комиссионного сбора).

А жители с регистрацией в Аяно-Майском районе могут купить билет для взрослых за 4,5 тысячи рублей, для детей от двух до 12 лет - за три тысячи рублей.

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