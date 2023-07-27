Пандусы установили на Якутской улице в Магадане Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магадане закончился ремонт улицы Якутской. Дорогу привели в порядок на участке между проспектом Карла Маркса и улицей Гагарина. Здесь теперь лежит новый асфальт. Сделали приятно и людям с ограниченными возможностями здоровья: для них на протяжении всего участка установили пандусы.

- Создание доступной среды для маломобильной категории магаданцев - обязательное условие обновления дорожной сети, которая проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, - рассказали в минтрансе Магаданской области.

Например, пандус оборудуют на обновленной лестнице к детской поликлинике, расположенной в микрорайоне Автотэк. Дорогу и тротуар для пешеходов улицы Берзина тоже делают по нацпроекту, который реализуется на Колыме с 2019 года.

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