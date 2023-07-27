МТС вдвое увеличила скорость мобильного интернета в селе Верхнетамбовское Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

МТС ускорила мобильный интернет вдвое в малонаселенном селе Верхнетамбовское в Комсомольском районе. Теперь более ста жителей села смогут с комфортом использовать смартфоны.

МТС установила новое телеком-оборудование в селе Верхнетамбовское. В результате скорости мобильного интернета выросли для всех жителей села, а также на территории важных инфраструктурных объектов: Дома культуры, фельдшерско-акушерского пункта, сельской библиотеки, администрации, почтового отделения. Высокая скорость передачи данных позволяет абонентам даже в часы максимальной нагрузки на сеть комфортно пользоваться «Госуслугами» и онлайн-банками, загружать контент в социальных сетях, смотреть фильмы и читать книги в онлайн-библиотеках.

- Существенную роль играет мобильный интернет для детей села Верхнетамбовское. Дети, начиная с первого класса, учатся в соседнем селе Бельго, для семей важно оставаться на связи даже во время учебного процесса. Помимо этого, высокоскоростной мобильный интернет для таких сел, как Верхнетамбовское, открывает возможности для образования и поиска удаленной работы. Поэтому МТС планомерно и беспрерывно развивает сеть в удаленных и малонаселенных поселках Хабаровского края, обеспечивая жителей доступом к современным коммуникационным технологиям, - прокомментировала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.