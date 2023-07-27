Бюджет за деньги: мошенники выманивают у хабаровских абитуриентов взносы за место в общежитии

Мошенники предлагают «забронировать» общежитие абитуриентам в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Абитуриенты со всей страны уже ждут, когда, наконец, могут сесть за парты в новой роли - студентов. Однако кто-то пытается на этом нечестно заработать.

Представители Тихоокеанского государственного университета просят быть внимательней своих абитуриентов. Дело в том, что будущим студентам стали писать в соцсетях или мессенджерах мошенники с предложением «забить» за ними бюджетное место или место в общежитии. Конечно, за это нужно заплатить. Однако в вузе говорят: там таким не занимаются.

- ТОГУ предоставляет общежитие всем иногородним студентам без дополнительного бронирования. По вопросам, связанным с проживанием в общежитии, вы можете обратиться по номерам телефонов, указанным на нашем сайте, - уточнили в вузе.

А информация о поступлении выдается через специальный корпоративный домен. Все возникшие вопросы можно задать в приемную комиссию, где на них обязательно ответят.

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