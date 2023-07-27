Выставка детских рисунков из Дебальцево открылась в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске начала работу выставка «Посмотри на мир глазами детей». Рисунки создали школьники из Дебальцево и самой краевой столицы. Открытие состоялось 27 июля.

- Выставка подобного формата у нас впервые. Здесь представлено 47 работ. Мы хотели показать, что при любых условиях дети остаются детьми: они хотят видеть мир ярким, добрым, нежным. И вы увидите, насколько рисунки красочные, несмотря на все события, которые происходили в Донецкой народной республике, - рассказала руководитель организации «Мы едины», член общественного совета Железнодорожного района Светлана Изотова.

На мероприятии были организаторы, представители мэрии, ребята из трудовых отрядов и сами художники. По словам хабаровчан, выставка - своеобразный островок мирной жизни, символ единения народов.

Потом произойдет обмен: рисунки из Дебальцево останутся в городе, а хабаровские работы отправятся 10 августа в ДНР, чтобы те дети тоже смогли посетить выставку. Помимо этого, для детей из Дебальцево собрали 400 килограммов игрушек, канцелярии, школьных ранцев и одежды.

В качестве подарка для участников выставки организаторы привезли двух северных оленей - обитателей фермы «Ольхо». Ребята смогли рассмотреть их, узнать подробнее об образе жизни и сфотографироваться с ними на память.

Выставка будет работать до 6 августа в торгово-развлекательном центре «На Большой» на третьем этаже.

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