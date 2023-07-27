Дополнительное питание могут получить некоторые жители ЕАО Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Еврейской автономной области некоторые люди могут получить дополнительное питание. В прошлом году мерой поддержки воспользовались 926 человек, за первое полугодие текущего – 669 человек.

Питание выдают беременным или кормящим женщинам, но при условии, что их доход (самой женщины или семьи) ниже прожиточного минимума. Беременным дают смесь для беременных, кормящим – смесь для кормящих.

- Дети в возрасте до шести месяцев, находящиеся на искусственном вскармливании, получают адаптированную смесь; дети в возрасте от шести до 12 месяцев – адаптированную смесь и молочную кашу; дети от 12 месяцев до трех лет получают молочные каши и мясное пюре, - рассказал зампред правительства ЕАО Валерий Жуков.

Все правила и нормы, а также перечень тех, кому положено питание, определены правовыми актами области.

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