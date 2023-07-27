Активность клещей снижается в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае клещи стали меньше кусать людей. С начала сезона на своем теле их заметили 6,2 тысячи человек, среди которых 1,8 тысячи - дети. Энцефалит обнаружили у двух процентов насекомых, а боррелиоз - у 51 процента. Всем хабаровчанам оказали помощь, а кому было нужно, ввели противоклещевой иммуноглобулин.

- Он в лечебных учреждениях края имеется в достаточных количествах. В целом на текущий год в регион было приобретено свыше 25 тысяч доз, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Специалисты напоминают, что при укусе клеща нужно как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы его вытащили и оказали первую помощь. А сдать насекомое на исследование можно в Хабаровский научно-исследовательский институт микробиологии Роспотребнадзора по улице Шевченко, 2, в лаборатории «Юнилаб» и Invitro.

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