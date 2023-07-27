Семена из Амурской области не прошли проверку в Хабаровском крае Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

В лабораторию Россельхознадзора Хабаровского края поступили семена овса из Амурской области. Строгую проверку специалистов они не прошли.

Как рассказали в ведомстве, основным показателем для исследования оказалась всхожесть. В лаборатории создали самые благоприятные условия, чтобы проверить, как они прорастают, и высчитать соотношение живых и погибших. Нормальный показатель - 92 процента, но эти семена проросли на 81 процент.

- Всхожесть - это один из главных показателей качества семенного материала. Чем выше процент, тем ниже затраты производителя. Это касается и расходов на удобрения, и количества самого посевного материала. При пониженной всхожести его количество придется увеличить минимум в два раза, а то и выше, - рассказала заведующая лабораторией ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора» Анна Гуменникова.

Информацию о результатах проверки передали заказчику. Он уже примет меры и решит, что делать с семенами дальше.

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