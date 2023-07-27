Велосипеды подарили четырем сыновьям мобилизованного из Магаданской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Магаданской области семье мобилизованного помогли волонтеры. Они подарили его четырем сыновьям велосипеды. За помощью добровольцы из Хасынского района обратились к главе Центра поддержки семей мобилизованных Ксении Суханкиной.

Двухколесный транспорт понадобился маме четырех сыновей из Палатки, ее муж сейчас находится на спецоперации. Ребятам очень нужно как-то проводить досуг, а велосипед, к тому же, еще и хорошее средство для занятия спортом.

- Это очень приятно, когда думают о детях тех, кто находится на спецоперации и рискует жизнями. Раньше семьям солдат вручали новогодние подарки, подарки к Восьмому марта. Я знаю, что не так давно Центр передал 15 инвалидных колясок для наших раненых магаданцев в госпитали. Благодарим за отзывчивость и доброе сердце Ксению Александровну и ее коллег, – сказала волонтер Анжела Ударцева.

Велосипеды купили на деньги фонда поддержки Центра и передали их юным парням. Теперь в семье магаданца целый велопарк, а его сыновья пообещали ездить аккуратно и не нарушать правила дорожного движения.

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