Юнармейца из ЕАО наградят за спасение двоих подростков Фото: Юнармия ЕАО

Юнармеец Александр Ветров получит награду за спасение двоих подростков. МЧС Еврейской автономной области решили поощрить его за мужество, героизм и отвагу.

- Физическая подготовка, морально волевые качества позволили Александру не допустить трагедии и спасти двоих подростков. Выражаю искренние слова благодарности родителям парня, учителям школы села Дежнево за воспитание ответственного гражданина нашей автономии. Он участвует во всех военно-патриотических и общественных мероприятиях на территории поселения, района и области. С нашей стороны такой героический поступок будет отмечен. В настоящее время готовится материал для представления его к ведомственной награде, - рассказал врио начальника чрезвычайного ведомства Алексей Таекин.

Напомним, несколько дней назад, Саша, жертвуя собой, спас подростков в селе Дежнево. Ребята заплыли на самую глубину реки Биджан несмотря на предостережения прохожих и предупреждающие знаки. Холодные потоки стали уносить их на глубину. Парни начали захлебываться. Александр, который состоит в рядах юнармии уже около шести лет, не раздумываясь, сбросил одежду и кинулся в воду.

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