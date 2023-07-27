Два автомобиля усилят лесную службу ЕАО Фото: правительство ЕАО

В Еврейскую автономную область поступили два новых УАЗа и три противопожарные обстановки. В регионе переоснащают парки лесных хозяйств спецтехников.

- Все купленное – отечественного производства. Машины нужны для перевозки пожарных со снаряжением и выполнения работ по наземному патрулированию. Они будут распределены по подведомственным организациям и скоро выйдут на патрулирование лесов. Пополнение автопарка позволит ускорить обнаружение очагов возгорания и незамедлительно реагировать на пожары, – рассказала замначальника департамента управления лесами правительства области Елена Хаицкая.

Все это закупают по нацпроекту «Экология». Его инициировал Владимир Путин. Программа помогает сохранить имеющиеся и восстановить вырубленные и сгоревшие леса и сократить ущерб от пожаров. За все ее время в области обновили парк техники на 20 машин. Дополнительно купили больше 100 единиц различного оборудования.

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