Продегустировать удэгейские блюда предлагают жителям Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подготовили новую программу на выходные. Жители и гости региона уже могут составлять планы на предстоящие два дня отдыха. Так, в субботу, 29 июля, состоится фестиваль удэгейской культуры «Встреча сородичей». Он пройдет в селе Гвасюги района имени Лазо. В программе мероприятия немало конкурсов, выступлений и мастер-классов. Самое приятное – это дегустация блюд национальной культуры. Желающих привезут из Хабаровска и вернут обратно.

– Фестивали народов Приамурья и экскурсии с национальным колоритом достаточно популярны как среди детей, так и взрослых. Еще одно направление на последнюю субботу июля – путешествие «Мир Сикачи-Аляна». Вы сможете поучаствовать в музыкальном мастер-классе и научиться играть на уникальных инструментах коренных народов, а потом отправиться на знаменитый памятник археологии – петроглифы. В стоимость тура включены обед, транспортное и экскурсионное обслуживание, – рассказали в министерстве туризма края.

Также в субботу пройдет самое громкое во всех смыслах событие этого лета – фестиваль автозвука и тюнинга Zvukdv Fest. На площадке Арены «Ерофей» соберутся те, кто жить не может без мощных и красивых машин. Во время него также состоится ХХVI Чемпионат России по автозвуку и тюнингу ЕММА и этап Чемпионата мира по неограниченному звуковому давлению. Его проведут в формате dB Drag Racing. Для гостей уже подготовили шоу-программу с розыгрышем призов и подарков. Репетиции уже идут, а всех желающих ждут на площадке в 11: 30.

Для любителей активного отдыха тоже придумали программу – и экстремальные, и более спокойные развлечения. Так, они могут прокатиться на квадроциклах или отправиться в экскурсию по реке до музея Амурского моста.

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