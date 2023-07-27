Ему даже не помогли: ребенок оказался на операционном столе после травмы в школе ЕАО

Ребенок серьезно пострадал в школе в ЕАО Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мае в школе села Дубовое травму получил ребенок. Он попал в больницу с диагнозом «ушиблено-рваная рана параорбитальной области», в тот же день ему сделали операцию. С 15 мая он лежал в больнице.

Как оказалось, воспитатель не сообщила ничего о произошедшем руководству. Кроме того, она и не оказала первую помощь ребенку.

- Учреждением не обеспечено соблюдение требований к исполнению должностных обязанностей педагогическими работниками, безопасным условиям воспитания обучающихся, их содержанию в соответствии с установленными нормами во время пребывания в образовательном учреждении, что повлекло за собой нарушение прав воспитанника дошкольного образовательного учреждения, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

В итоге школе внесли представление о заведении административного дела, его с результатами прокурорской проверки направили в суд, который состоялся 14 июля. Школе назначили штраф в 50 тысяч рублей. Также прокуратура требует взыскать с нее компенсацию морального вреда и материального ущерба.

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