Трагическая случайность: мужчина упал в воду в Магадане, очевидцы не смогли его спасти

Тело пенсионера достали из воды в Магадане Фото: МЧС Магадана

Вода унесла жизнь еще одного человека. На этот раз спасатели достали тело 63-летнего мужчины. Он утонул в районе первого причала в Торговом порту бухты Нагаева в Магадане.

Сообщение о том, что в этом месте произошла трагедия, поступило в службу спасения вечером. На место тут же выехали поисковики и представители администрации.

- Прибывшие спасатели МЧС России и мэрии Магадана обнаружили в воде мужчину без признаков жизни. Спасатели достали тело из воды и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Очевидцы рассказали, что мужчина был в ложке, но случайно оступился и упал за борт. Жители города пытались его спасти, но эти попытки не дали результатов.

По предварительной информации, причиной смерти мужчины могло стать переохлаждение: Охотское море сейчас холодное, его температура не превышает +10 градусов.

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