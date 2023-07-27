Новогоднюю мечту девочки с ОВЗ исполнили в Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края

В Хабаровском крае ведомства и их сотрудники часто принимают участие в новогодней доброй акции «Елка желаний». В этом году так вышло, что мечту юной хабаровчанки исполнили лишь к концу июля.

В тот Новый год 11-летняя Вероника повесила на елку письмо, в котором рассказала, что очень хочет побывать в учебном центре крупной авиакомпании и узнать, как готовят стюардесс. Пожелание сняла министр транспорта Ирина Горбачева.

- Сразу после Нового года по личным обстоятельствам Вероника и ее семья отправиться в Москву не смогли. Сейчас все в порядке, и девочка с мамой и с бабушкой отправились в путешествие мечты, - рассказали в министерстве транспорта Хабаровского края.

Семья посетила достопримечательности столицы. А министр транспорта выразила надежду, что девочка все же свяжет свою жизнь с авиацией. Она пожелала Веронике крепкого здоровье, а руководство компании и хабаровского аэропорта поблагодарила за чудо, которое они подарили ей.

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