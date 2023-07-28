Что произошло в Хабаровском крае к утру 28 июля: главные новости

Пятилетний ребенок упал с седьмого этажа в Хабаровске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже. Малышка получила тяжелые травмы, но выжила. Она находится в тяжелом состоянии, но врачи делают все, чтобы спасти ребенка.

Двойное убийство помогло полиции раскрыть череду жутких преступлений. Поначалу подозреваемый по делу полностью отрицал свою вину, но позже правоохранителям удалось вывести «серийника» на чистую воду.

Следователи пытаются установить личность человека, останки которого были найдены в лесу около мусорной свалки в Николаевске. Как долго труп мужчины находился на этом месте, неизвестно, но в его личных вещах обнаружили советские деньги. Может ли это говорить о том, что останки лежат в лесу больше 30 лет, установит следствие.

Житель Хабаровского края погиб в аварии на трассе Чита - Хабаровск. Водитель «Тойоты» разбился при лобовом столкновении с «Газелью». Полиция пытается понять, что привело к ДТП и кто виноват в случившемся.

Другая авария унесла жизнь жителя Комсомольска. Мужчина 45-50 лет был сбит поздним вечером на перекрестке и погиб до приезда скорой. Полиции пока не удалось установить его личность.

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