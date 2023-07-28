Пчеловодам упростят работу в Хабаровском крае Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В парламенте Хабаровского края обсудили вопросы развития и сохранения отрасли пчеловодства. Участники встречи обозначили основные проблемы, которые наблюдаются сегодня в сфере. В основном это сложности с оформлением лесного участка под пасеку и нежелание самих пчеловодов официально регистрировать свою деятельность. Эта процедура долгая и дорогая, поэтому мало кто решается «легализовать» свое дело.

- Мы хотим упростить процедуру оформления лесного участка. Для обычного человека это стоит огромных сил и средств. Это - основная причина того, что люди не оформляют земельные участки и занимаются пчеловодством нелегально. Мы предлагаем внести изменения в лесной и земельный кодексы, упростить доступ к лесным участкам через выдачу разрешений субъектов РФ, - сказал председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Виктор Лопатин.

Еще одна проблема отрасли - вырубка липы лесозаготовительными организациями. Этот вопрос также будет взят на контроль. Парламентарии планируют продолжить работу по поддержке пчеловодов и вместе с исполнительными органами направят усилия на совершенствование отрасли.

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