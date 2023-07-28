Михаил Дегтярев встретился с журналистами Игорем Виттелем и Трофимом Татаренковым Фото: Вячеслав Реутов

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с российскими журналистами - ведущим шоу на радио «Комсомольская правда» Игорем Виттелем и ведущим программы «Изолента Live» на радио Sputnik Трофимом Татаренковым. Они обсудили, как обстоят дела в регионе, какие перспективы его ожидают и планы на ближайшее будущее.

- Фокусировать внимание нужно на позитивной повестке. Наша экономика сейчас на подъеме: торговля, строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, транспорт - все развивается, - сказал Михаил Дегтярев.

Игорь Виттель, посещавший Хабаровский край 15 лет назад, отметил, насколько изменился регион за эти годы. Но также он подчеркнул, что местные жители ничуть не поменялись.

- Основной капитал любого субъекта - люди. И здесь они хорошие, - сказал Игорь Виттель.

Трофим Татаренков согласился с коллегой. Он уверен, что у региона есть большой туристический потенциал. Его слова подтвердил Михаил Дегтярев. Глава края сказал, что планирует увеличить поток туристов до миллиона человек ежегодно.

Также на встрече внимание уделили успехам региона в спорте, достижениям местных клубов.

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